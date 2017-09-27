بالصور.. جامعة الأمير سطام تحتفل باليوم الوطني 87 بأوبريت (بناء وطن)

المواطن - خالد عكاش - الخرج :

رعى مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أ.د عبدالعزيز بن عبدالله الحامد احتفال الجامعة، باليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية والذي نظمته عمادة شؤون الطلاب صباح أول أمس الاثنين، وبحضور وكلاء الجامعة والعمداء وجمع كبير من طلاب ومنسوبي الجامعة، بمسرح إدارة الجامعة بالمدينة الجامعية بالسيح.

افتتح الحفل بعرض لجوالة الجامعة، بعد ذلك تلا الطالب إبراهيم المالكي آيات من الذكر الحكيم ، عقب ذلك ألقى عميد شؤون الطلاب الدكتور ثلاب بن عبدالله كلمة عمادة شؤون الطلاب مرحباً في بدايتها بمدير الجامعة وبالحضور الكرام في الاحتفال بهذا اليوم الغالي الذي يأتي كل عام ليذكرنا بملاحم التضحية التي قادها الملك المؤسس ورجاله المخلصون في سبيل قيام واستمرار المملكة العربية السعودية.

كما عُرض فيلم وثائقي لمنجزات عمادة شؤون الطلاب للعام الجامعي 1437 / 1438 هـ، استعرض الأنشطة التي قدمتها العمادة وأبرز المنجزات التي حققتها في مجال الخدمات الطلابية.

ومن ثم قدم نخبةٌ من طلاب الجامعة أوبريتاً بعنوان “بناء وطن”.

بعد ذلك ألقى مدير الجامعة أ.د عبدالعزيز الحامد كلمة بهذه المناسبة رفع فيها تهنئته وتهنئة منسوبي الجامعة إلى قائد المسيرة الملك سلمان بن عبدالعزيز والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الأبي، كما ذكر أن اليوم الوطني يوم استثنائي للمملكة العربية السعودية وفي حياة كل سعودي يوم نفخر به لما تحقق من وحدة وتوحيد وألفة وتقارب، مشيرًا إلى أن هذا اليوم التقت حكمة قائد مع همة رجال مخلصين أوفياء وإرادة شعب أبي ترفع راية التوحيد وتخدم أشرف بقاع الأرض وأطهر مكان، وبعد ذلك تعاهد هذا الإنجاز ولاة أمر مخلصين بذلوا الغالي والنفيس حتى اشتد البناء حيث أصبحت مضرب الأمثال وتجربة فريدة.

وفي ختام كلمته قدم شكره لوكالة الجامعة للشؤون التعليمة ولعمادة شؤون الطلاب على ما يبذلونه من جهد لإظهار هذه المناسبات وعلى ما يقدمنه من مناشط وفعاليات في بنائهم وتعزيز انتمائهم لهذا الوطن الغالي.

وفي ختام الاحتفال كرم مدير الجامعة الكليات الحاصلة على جائزة التميز في الأنشطة الطلابية، ومشرفي الأنشطة المتميزين ومديري الأندية الطلابية المميزة.







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