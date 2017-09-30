بالصور.. حدود جازان يحبط محاولة تهريب ربع طن حشيش في قارب صغير

المواطن - جازان

تمكن‎ حرس الحدود بمنطقة جازان من إحباط محاولة ثلاثة يمنيين تهريب ربع طن من مادة الحشيش المخدر في قارب صغير.‎

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، بأنه وفي إطار ما يقوم به رجال حرس الحدود من متابعة ورصد لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة، فقد رصدت الدوريات البحرية بمنطقة جازان بعد توفيق الله تعالى، يوم أمس الجمعة، هدفًا بحريًّا أثناء محاولته تجاوز خط الحدود لمسؤوليات قطاع فرسان، وفور دخوله منطقة الحظر البحري تم محاصرته وإطلاق النار عليه؛ مما أسفر عن ذلك القبض على القارب، والذي اتضح أن على متنه (٣) ثلاثة أشخاص يمنيِّي الجنسية.. وبتفتيشهما وتفتيش القارب عُثر بحوزتهما على ما مجموعه (251.200) مائتان وواحد وخمسون كيلوجرامًا ومائتا جرام من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف أنه تم القبض أيضًا على المستقبلين والذين هم من الجنسية السعودية واليمنية.. كما تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه، وسيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات خرق خط الحدود أو الدخول في مناطق الحظر بكل حزم وقوة، والله ولي التوفيق.







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