بالصور.. حرم نائب أمير عسير ترعى احتفال تعليم البنات باليوم الوطني

شهدت حرم نائب أمير منطقة عسير صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود،احتفاء الإدارة العامة لتعليم البنات صباح اليوم ، بذكرى اليوم الوطني٨٧ بفندق قصر أبها.

جاء ذلك ​بحضور ​عدد كبير من منسوبات التعليم وسيدات المجتمع بالمنطقة.

وتضمن الاحتفاء كلمة لمساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية نورة آل مفرح، ذكرت فيها بأن ذكرى اليوم الوطني تجعلنا نستحضر أهمية هذه المناسبة الوطنية المجيدة لتتجاوز معنى الذكرى لتصبح أحد فصول التاريخ المعاصر وإحـدى المــلاحم الباقيـة عــلى مـر العصور.

وأضافت: وما عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، إلا امتداد لعطاءات الخير والنماء حيث أولى جُل اهتمامه ورعايته بالوطن وأبنائه والوقوف بجانبهم وتأمين كل سبل العيش الكريم وتوفير الراحة لهم في ظل الدعم المستمر نحو التنمية الشاملة والتطور في شتى المجالات، فكانت رؤية المملكة 2030 إحدى التحولات المستقبلية المهمة وما تضمنته من أهداف وتطلعات، لخدمة أبناء هذا الوطن الغالي ، مثمنة لسمو الأميرة نورة بنت فهد حضورها ودعمها لبرامج التعليم .

عقب ذلك كرمت حرم نائب أمير المنطقة عدداً من بنات الشهداء، فيما تضمن الحفل عدداً من الفقرات من بينها أوبريت ” بك نفتخر “، ولوحة شعرية بعنوان ” قوافي الولاء “، ولوحة إنشادية بعنوان ” شكرا وطني”، إضافة إلى لوحة بعنوان ” حكاية وطن ” وأوبريت بعنوان ” أمن وأمان “، وعرض مسرحي بعنوان ” الصعيد الأول”.

‏

‫







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :