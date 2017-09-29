بالصور.. حريق عمارة سكنية يخلي ٢٥ شخصًا ويخنق فتاتين

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

أصيبت فتاتان بالاختناق، فيما تم إخلاء 25 شخصًا؛ جراء حريق نشب في عمارة بحي الفيحاء في مكة المكرمة.

وباشر الدفاع المدني الحادث الذي تبين أنه عبارة عن اشتعال النار بغرفة داخل عمارة مأهولة بالسكان.

وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الساعة السادسة عشرة والدقيقة الثلاثين من اليوم الجمعة، وردنا بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في عمارة بحي الفيحاء بالقرب من مسجد الإمام الذهبي، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة تقع بالدور الأول من عمارة مكونة من أربعة أدوار مأهولة بالسكان.

وأضاف أنه تم إخلاء سكان العمارة، والمقدر عددهم بقرابة 25 شخصًا، وتمت السيطرة على الحادث وإخماده، وقد نجم عن الحادث إصابة فتاتين من ساكني العمارة باختناق بسيط تلقوا العلاج اللازم في الموقع، وهم بصحة جيدة.

وأوضح الشريف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.







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