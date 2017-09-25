بالصور.. حريق هائل بأحد جبال بلجرشي والأسباب مجهولة

المواطن - عبدالله النخالي - بلجرشي

شب حريق هائل أعلى عقبة حزنة باتجاه طريق قرية شفا غيلان، امتد إلى مساحة تُقدر بـ 500 متر مربع وفي مناطق متفرقة من الغابة.

والتهم الحريق الذي اندلع اليوم الاثنين، عددًا كبيرًا من الأشجار، فيما لم تشر المعلومات إلى أسباب الحريق إلى هذه اللحظة.

وباشرت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بمحافظة بلجرشي الحادثة فور تلقيها البلاغ، لتواصل جهودها في إخماد الحريق حتى تمكنت من السيطرة عليه، ومكثت في الموقع خوفًا من امتداد الحريق نتيجة سرعة الرياح، وكثافة الأعشاب التي قد تساعد في نشوب الحريق مرة أخرى.



وتُشير المصادر إلى أنه تم إخلاء طالبات المدرسة القريبة من موقع الحريق نظرًا لكثافة الأدخنة المتصاعدة جراء الحريق، وحرصًا على سلامة وصحة المعلمات والطالبات.







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