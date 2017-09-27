بالصور.. حضور لافت لأمسيات جمعية وئام بالدمام والجبيل

المواطن _ الدمام :

نظمت جمعية وئام للتنمية الأسرية بالدمام مؤخراً أمسيتين حواريتين للدكتور أيوب الأيوب، إحداهما بعنوان “شهر عسل دائم” بالمركز الثقافي بحي الفناتير بالتعاون مع إدارة الخدمات الاجتماعية، والأخرى بعنوان “جدد حياتك” بقاعة الأندلس للاحتفالات بالدمام ، وشهدت الأمسيتان حضوراً مكثفاً وتفاعلاً من الجنسين.

وأوضح مدير عام جمعية وئام للتنمية الأسرية عبدالرحمن الخضير، أن الأمسيتين ضمن البرامج الأسرية التي تنظمها الجمعية منوهاً بأن الزواج الناجح والسعيد نعمة ربانية عظيمة وهو أساس في سعادة الفرد والأسرة والمجتمع؛ ولكن مع مرور الوقت وتعود الطرفين على بعضهما والمضي في حياة عادية ليس فيها تجديد يؤدي إلى حياة رتيبة قد يصيبها الملل أو الضعف في السعادة والفرح والشوق بين الزوجين.

وأوضح أن هذا على المستوى المحلي والعالمي حيث يسري على رابطة الزواج ما يسري على الروابط الأخرى مثل العمل والصداقة و العادات الفردية والاجتماعية، لذلك حرصت الجمعية على عقد هذا البرنامج لمساعدة الزوجين في مرحلتين الأولى (الوقاية) وهي التخطيط المبكر والعمل على تفادي مرحلة ضعف العلاقة الزوجية بسبب الرتابة والنمطية والتعود ، والمرحلة الثانية هي (العلاج) من خلال التعاون على التخلص من حالة النمطية والملل.

وأضاف أن البرنامج طرح خلال الأمسيتين مفاهيم وقواعد أساسية للمرحلتين وخطوات عملية محلية وعالمية في ضوء الثوابت والمتغيرات، كما ركز البرنامج على العودة إلى المعنى الحقيقي للزواج ومفهوم التجديد فيه، وفي بيئة السكن والمودة والرحمة، إضافة إلى مقترحات بسيطة للرومانسية.







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