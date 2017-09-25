بالصور.. حملة تبرع بالدم لجنودنا ضمن فعاليات اليوم الوطني 87

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_بدر

دشن محافظ بدر، مبارك بن عطا الله المورقي، صباح اليوم الاثنين، حملة التبرع بالدم لجنود الوطن على الحد الجنوبي تحت شعار “بدمائنا نتبرع لجنودنا من بدر الملاحم إلى جنوب المكارم تتجدد العزة ويمتد النصر”، والتي نفذتها المحافظة بالتعاون مع القطاع الصحي بمحافظة بدر ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني.

وحضر الحملة مدير القطاع الصحي، عبدالله المخلفي، ومدير مستشفى بدر العام، أحمد الصاعدي، ومديرو الإدارات الحكومية بالمحافظة، حيث تبرع المحافظ بالدم فور وصوله إلى مختبر المستشفى.

وأكد المحافظ أن هذه الحملة هي أقل ما نقدمه لجنود الوطن المرابطين في الحد الجنوبي للدفاع عن هذه البلاد الطاهرة، مقدمًا شكره للمسؤولين في القطاع الصحي والمستشفى على جهودهم، كما نوه بحضور مديري الإدارات الحكومية وتفاعلهم مع الحملة التي تستمر حتى بعد غد الأربعاء.

ولفت إلى أن التبرع بالدم متاح في كل الأوقات من خلال المستشفى.



من جهة أخرى، زار محافظ بدر المرضى المنومين في المستشفى واطمأن على الخدمات المقدمة لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.







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