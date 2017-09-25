بالصور.. دعم إماراتي كبير للهلال في رحلته الآسيوية

المواطن - علي الحمداوي

ليس مستغرباً على ديار زايد، أن تقدم يد العون والمؤازرة للهلال مثل العرب الوحيد في دوري أبطال آسيا، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيروزي الإيراني بنصف نهائي الآسيوية.

خصصت الأندية الإماراتية ما يقرب من 40 حافلة لنقل جماهير الهلال لملعب محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي، لمساندة الزعيم أمام الفريق الإيراني في ذهاب قبل نهائي العرس الآسيوي.

وعلى الجانب الآخر طالب عدد من الأندية الإماراتية جماهيرها بالتوجه لملعب مباراة الهلال وبيروزي، والوقوف خلف أبناء القلعة الزرقاء لعبور عقبة بيروزي.

الوصل

خصص نادي الوصل الإماراتي 25 حافلة لنقل جمهور الهلال إلى ملعب المباراة .

بني ياس

دفع مجلس إدارة الفريق الإماراتي بـ 10 حافلات لنقل الجماهير لدعم ممثل الخليج في الآسيوية.

الظفرة

دعم الظفرة جمهور الهلال بـ 6 حافلات للتحرك من مدينة زايد ومدينة المرفأ إلى ملعب اللقاء.

شباب الأهلي دبي

غرد شباب الأهلي دبي للهلال قائلاً: «الزعامة الآسيوية تليق بالهلال، كيف لا وتاريخ النادي مطرز بالمجد والكؤوس، فلك كأس آسيا يا مرحبًا بكم في دار زايد ».

التعاون

رحب نادي التعاون الرياضي بالهلال قائلاً: «يسرنا أن ندعم ممثل العرب الوحيد الهلال السعودي في البطولة الآسيوية ونعلن عن حافلات لنقل الجماهير من رأس الخيمة إلى أبو ظبي».

الشارقة

خصص الشارقة عددا مفتوحا من الحافلات لنقل الجماهير من الشارقة لأبو ظبي لمؤازرة الهلال في مهمته الآسيوية.

ومن المقرر أن يلاقي الهلال ضيفه بيروزي الإيراني، غداً الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي في ذهاب الدور نصف النهائي من عمر منافسات دوري أبطال آسيا 2017.

وتأهل الهلال للدور نصف النهائي بعدما فاز على العين الإماراتي 3-0 ذهاباً وإياباً، في حين صعد الفريق الإيراني على حساب أهلي جدة بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.

ويسعى الهلال تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لتحقيق الفوز على بيروزي الإيراني من أجل تسهيل مهمة لقاء الإياب المقرر له يوم 17 من الشهر المقبل.







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