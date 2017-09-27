بالصور.. دورات وبرامج تدريبية لتحقيق معايير البيئة الآمنة بجامعة جازان

المواطن - جازان

أشار مدير إدارة السلامة والصحة المهنية, المهندس عبدالله بن يحيى الداثري إلى أن الإدارة تهدف إلى إنشاء وتطبيق نظام متكامل للأمن والسلامة في الجامعة والعمل الدائم لتطويره, والمحافظة على أرواح وسلامة الأفراد والممتلكات في جميع وحدات ومواقع الجامعة, والاستعداد والمشاركة في حالات الطوارئ التي قد تحدث لا سمح الله والتنسيق الدائم مع الإدارات المعنية في الجامعة وخارجها فيما يخص الحوادث والكوارث الطبيعية وتطوير خطة التعامل معها, واستقطاب وتدريب الكفاءات البشرية وتأهيلها ورفع مستواها للقيام بأعمال السلامة والصحة المهنية بالجامعة وتفعيل دور رجال السلامة والصحة المهنية داخل وخارج الجامعة, وتقييم وتطوير أنظمة السلامة في المباني والمنشئات ومواكبة التقنيات الحديثة, ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين منسوبي ومنسوبات الجامعة.

وأضاف أن المهام المنوطة بالإدارة تشمل التأكد من صلاحية شبكات الإنذار والإطفاء المستخدمة في كافة منشآت الجامعة وبصفة دورية والتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني والهلال الأحمر في حالات الطوارئ والحوادث لا سمح الله, ومراقبة موظفي وعمال الشركات والمؤسسات العاملة والتأكد من استخدام الزي المناسب وأدوات السلامة الشخصية المناسبة, والعمل على توعية وتدريب منسوبي الجامعة بإجراءات السلامة وإدارة الأزمات والكوارث ومباشرة التحقيق المبدئي في المشكلات والحوادث التي تقع في الجامعة.

دورات تدريبية وتثقيفية

وأكد الداثري أن إدارة السلامة والصحة المهنية أولت أهمية خاصة بأفراد الجامعة وبدأت بتفعيل الجانب التوعوي والتثقيفي لديهم حيث تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية في عمليات الاخلاء والطوارئ لمنسوبي الجامعة ومنسوباتها من تقديم كل من الأستاذ حسين بن إبراهيم دربشي لشطر الرجال ومن الشطر النسوي كل من ليلى حفظ الله وفاطمة جثيم, استهدفت العاملين في مجال السلامة والإداريين والطلاب والطالبات والأمن الجامعي ومشرفي الصيانة في كل من المجمع الأكاديمي والكلية الجامعية بصبيا وعلوم وآداب العارضة والداير والدرب وكلية طب الأسنان شطر الطالبات وكلية التمريض شطر الطالبات وكلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة وكلية العلوم الطبية وعمادة السنة التحضيرية وكلية العلوم.

مشاركات وتعاون

وتابع أنه كان لإدارة السلامة مشاركة فاعلة في تجربة فرضية الحرم الجامعي بالتعاون مع الدفاع المدني حيث افترضت الخطة سقوط صاروخ باليستي على سكن الطلاب بالجامعة، بدأت معها الخطة باستقبال بلاغ يفيد بسقوط صاروخ على المبنى، وتطبيق خطة الاستدعاء، ورفع درجة الجاهزية، وتمرير البلاغ لكل الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني وقت الكوارث إضافة إلى خطة الإنقاذ والإخلاء.







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