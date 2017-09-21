بالصور.. رؤية 2030 ضمن حلقة نقاشية نظمتها مسك بمشاركة 4 وزراء سعوديين

المواطن - الرياض

نظمت مسك الخيرية، ضمن فعاليات BloombergGBF، مساء أمس الأربعاء، حلقة نقاش بمشاركة 4 من الوزراء السعوديين، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات أميركية.

وناقشت الحلقة موضوع التحديات والفرص التي تتيحها خطة التحول للمملكة من خلال رؤية السعودية 2030.



وأكد وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، أن المملكة للعالم تبدو كصندوق أسود وقد نكون غير مثاليين؛ لذا رؤية السعودية 2030 هي طريقنا للتقدم والانفتاح العالمي.



وحول دعم المشاريع الناشئة، أكد القصبي أن المملكة تدرك أهمية المشاريع الصغيرة في النسيج الاقتصادي ولذلك أُنشئت منشآت.

أما وزير الخارجية، عادل الجبير، فشدد على أن التغيير مطلب، ولكن لا يجب أن يكون لأجل التغيير فحسب، موضحًا أن التغيير لأجل الرقي بالمجتمع ودعم نمائه وتطوره.

ومن جانبه، وجه وزير الاتصالات، عبدالله السواحة، قوله إلى الرؤساء التنفيذيين في حلقة النقاش: “أعلم أن عملكم يتطلب منكم معرفة دقيقة بكل شيء، لذلك نحن هنا للحديث عن رؤية السعودية 2030”.







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