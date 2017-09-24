بالصور.. زلزال جديد بقوة 6.2 درجة يضرب المكسيك للمرة الثانية

المواطن - وكالات

ضرب زلزال جديد بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر اليوم جنوب المكسيك وشعر به سكان العاصمة مكسيكو سيتي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: “إن الزلزال الجديد وقع على عمق محدود نسبياً، وضرب منطقة قرب خوشيتان بولاية واهاكا التي عانت من زلزال في السابع من هذا الشهر”.



ونقلت وسائل الإعلام المحلية في المكسيك أن صفارات الإنذار دوّت وهرع السكان إلى الشوارع وأوقف عمال الإنقاذ لفترة وجيزة جهود البحث عن ناجين من زلزال أكبر ضرب العاصمة قبل أيام.

من جانبه، قال رئيس وكالة الحماية المدنية في المكسيك لويس فيليبي بوينتي في تصريح له: إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار، لكن السلطات علقت جهود الإنقاذ في مناطق تضررت من زلزال الثلاثاء الماضي لمعرفة ما إذا كانت الزلازل الأرضية الجديدة ستعرض العمال للخطر.







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