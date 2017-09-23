بالصور.. زوار قصر الحكم يستكشفون آلية العمل في مكتبي أمير الرياض ونائبه

المواطن - الرياض

تجول زوار فعالية “يوم الوطن.. ولاء ووفاء”، التي تنظمها الهيئة العليا لتطوير مدينة للاحتفاء باليوم الوطني للمملكة في منطقة قصر الحكم، داخل مكتب سمو أمير منطقة الرياض ومجلس سموه، ومكتب سمو نائب أمير المنطقة، كما زاروا قاعة الاجتماعات في القصر، وتعرفوا على آلية العمل في المكتبين، وإجراءات متابعة سمو الأمير وسمو نائبه لطلبات واحتياجات المراجعين.

كما شاهد الزوار خلال الزيارة، ثلاثة أفلام وثائقية أنتجتها الهيئة العليا خصيصًا لهذه المناسبة، يعرض الأول منها صور وأسماء أمراء منطقة الرياض والفترات والتواريخ التي تولوا خلالها الإمارة، ويُعرض في مكتب سمو الأمير.

أما الفيلم الثاني، فيُعرض في مجلس سمو أمير المنطقة، ويتناول استقبال سموّه للمراجعين الذين يرغبون في مقابلته شخصيًّا، حيث يقوم سموّه باستقبال كل مراجع على حدة، ويصدر توجيهاته بشأن معاملاتهم.

ويُعرض الفيلم الثالث في مكتب سمو نائب أمير المنطقة، ويقدم مشاهد من استقبال سموّه للمراجعين وتوجيهاته بشأن احتياجاتهم.

وحرص زوار الفعالية، على التقاط الصور التذكارية في المكتبين والقاعات الملحقة بهما، والتي جرى تصميمهما وفق النمط العمراني المحلي العريق؛ حيث تكتسي مقاعد المكتبين باللونين الأخضر والبني، فيما غُطّيت النوافذ بستائر تحمل درجات اللونين نفسهما، فيما تبرز في صدر المكتبين صور للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن (رحمه الله)، وخادم الحرمين الشريفين (أيده الله)، وسمو ولي العهد (حفظه الله)، بجوار علم المملكة.







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