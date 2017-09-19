بالصور.. سلطان بن سلمان ونائب أمير عسير يزوران مزرعة ابن نابت بخميس مشيط

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

زار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير، اليوم، مزرعة الشيخ فهد بن نابت بمحافظة خميس مشيط، بحضور عدد من المسؤولين بهيئة السياحة والتراث الوطني.

جاء ذلك خلال زيارة الأمير سلطان بن سلمان لمنطقة عسير لحضور افتتاح ملتقى العمران السياحي في المناطق الجبلية، والذي عقد صباح اليوم على مسرح أمانة منطقة عسير.

وتجول سموهما في المزرعة، كما أُديت عدد من الرقصات الشعبية احتفاءً برئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ونائب أمير منطقة عسير.

ومن جهته، قدم ابن نابت شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان، والأمير منصور بن مقرن على هذه الزيارة الكريمة.







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