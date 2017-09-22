بالصور.. شباب جازان يطلقون احتفل صح تزامنًا مع اليوم الوطني 87

المواطن- خالد الأحمد- جازان

انطلقت مساء أمس الخميس فعاليات حملة “احتفل صح” بالواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان، وهي إحدى المبادرات المجتمعية التي أطلقتها منصة فعاليات جازان الإعلامية وجازان الآن، بالتعاون مع عدد من شباب المنطقة والفرق التطوعية، وتأتي بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني الـ87 للمملكة، وبمشاركة الإدارات الحكومية بمنطقة جازان ممثلة في صحة جازان والإدارة العامة لخدمات المياه بجازان وإدارة الدفاع المدني وإدارة المرور وإدارة دوريات الأمن ومكتب الدعوة والإرشاد بجازان، وبتغطية من “المواطن”.

وألقى أمين منطقة جازان، محمد بن حمود الشايع كلمة خلال تدشين الحملة استعرض خلالها أهداف الحملة في المشاركة الفاعلة في احتفالات اليوم الوطني، إلى جانب توعية أفراد المجتمع وبخاصة الشباب بدورهم في المحافظة على المكتسبات الوطنية، والاحتفال وإظهار الفرحة بحب الوطن بعيدًا عن الممارسات الخاطئة التي قد تسبب خطورة على أرواح مرتادي الطرق، منوهًا بما تحقق للوطن الغالي من منجزات حضارية ومكتسبات كبيرة فضلًا عن الوحدة الوطنية العظيمة والتي تحتم على شباب الوطن الالتفاف الدائم خلف القيادة الرشيدة للحفاظ على أمن الوطن ووحدته، وصد كل الأفكار الهدامة التي تحاول المساس بأمن الوطن.

ومن جانبه، ألقى رئيس مجلس إدارة مكتب الدعوة والإرشاد بجازان الشيخ موسى خمج كلمة أثنى خلالها على جهود الشباب المتطوعين في تنفيذ الحملة التوعوية، مؤكدًا أن المكتب التعاوني يفخر بالمشاركة مع الفرق التطوعية في نشر التوعية، والمشاركة في الاحتفالات والفرحة باليوم الوطني للمملكة.

وأكد مدير الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر، أن إدارته حرصت على المشاركة في مبادرة “احتفل صح”، مبينًا أنها خطوة شبابية رائعة تساهم في تعزيز اللحمة الوطنية وتنشر ثقافة المحافظة على المرافق العامة والتأكيد على أهمية الاحتفال بالطرق الصحيحة بعيدًا عن التجاوزات الخاطئة التي تحول أفراحنا إلى أحزان.

وتستمر حملة احتفل صح على مدى 4 أيام تحتضن عددًا من الفعاليات التوعوية في مختلف محافظات المنطقة وتشهد توزيع العديد من التوعوية على مرتادي الطرق والمنتزهات والواجهة البحرية والحدائق العامك بجازان، إلى جانب حملة للنظافة في عدد من المنتزهات، والتعريف بأهداف الحملة من خلال مشاركة عدد من النشطاء والمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي وتفعيل وسم “احتفل جازان” على تويتر.







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