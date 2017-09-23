بالصور.. شوارع العرضيات تتزين بالصور والأعلام في يوم الوطن

المواطن - عبدالله النخالي - العرضيات

كثّفت بلدية العرضية الجنوبية جهودها طيلة الفترة الماضية للاحتفال باليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية، حيث نفذت العديد من الفعاليات تشمل تجميل أعمدة الإنارة في الشوارع والطرقات بأعلام المملكة، وإضاءة عدد كبير من أعمدة الشوارع باللون الأخضر، إضافة إلى تزويد اللوحات الدعائية بعبارات وصور خاصة باليوم الوطني.

وقامت بلدية العرضية الجنوبية كذلك بتجهيز الساحة الشعبية ومواقع الاحتفالات باليوم الوطني بالعديد من الأعلام الخضراء واللوحات والعبارات الوطنية، وعرض إنجازات الوطن في شتى المجالات.

الجدير بالذكر أن بلدية العرضية الجنوبية أنهت تجهيزاتها للساحة الشعبية بثريبان لاحتفال الأهالي باليوم الوطني للمملكة، وسيشهد الاحتفال العديد من الفعاليات المتنوعة من ألوان شعبية وقصائد وكلمات وطنية.







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