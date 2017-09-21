بالصور.. #صباحات_الهلال تطلب نقاط الاتحاد كاملة

المواطن – الرياض

عبّرت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن دعمها للزعيم قبل كلاسيكو الجولة الرابعة بالدوري السعودي للمحترفين أمام الاتحاد، مساء اليوم، على ملعب الجوهرة المشعة، بطريقتها الخاصة.

ودشّنت الجماهير الهلالية هشتاقاً يحمل عنوان #صباحات_الهلال، لمؤازرة الزعيم أمام العميد في كلاسيكو الجولة الرابعة، من أجل تحقيق الفوز لاعتلاء صدارة الدوري الذي يحمل لقبه عن الموسم المنصرم.

ويحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب دوري جميل برصيد 9 نقاط، متساوياً مع فريق الباطن المتصدر بفارق الأهداف.

وعلى الجهة الأخرى يدخل فريق الاتحاد مواجهة الليلة وهو في حال يرثى لها، حيث لم يحصد سوى 3 نقاط فقط خلال أول ثلاث جولات، بواقع فوز واحد وخسارتين، وهو ما أبقاه في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.







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