بالصور.. صحة مكة تحتفل باليوم الوطني على طريقتها الخاصة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، احتفلت صباح اليوم الاثنين، صحة منطقة مكة المكرمة باليوم الوطني 87، بقاعة الاحتفالات بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، بحضور راعي الحفل ومديري المستشفيات وقيادي الصحة وبمشاركة مراجعي وزاور المستشفى.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون في كلمته:” في حق الوطن لا يكفي يوم و لا كلمةٌ، فجميع حروف اللغات تعجز عن وصف إنجازاته العظيمة من الأمان والأمن وتوفير كل ما أمكن لرفع الراية الخضراء وجعلها ترفرف تحت سقف السماء الزرقاء شامخة صامدة، مضيفًا أننا اليوم نقف كلنا كـشهود عيان وفي مقدمتنا العائل لمملكتنا الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ووفقه لما فيه الصلاح لنا ولمملكتنا.

وتابع “باسمنا جميعًا نهنئ مملكتنا وقيادتنا الرشيدة بهذا اليوم المجيد، داعيًا المولى أن يحمي بلادنا وسائر بلاد المسلمين.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات والاحتفالات التراثية التي تعبر عن أصالة وهوية مكة المكرمة بالإضافة إلى فيلم وثائقي يعرض تاريخ وإنجازات المملكة وقصيدة وطنية لصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمناسبة اليوم الوطني ٨٧، وتلاه تدشين راعي الحفل لحملة التبرع بالدم (دمي لوطني).







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