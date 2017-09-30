بالصور.. ضبط 3 مخالفات بمعرض توظيف وإنهاء معاناة 12 سعوديًّا لم يتسلموا أجورهم‎

المواطن - الرياض

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وبالتعاون مع مركز تنظيم المعارض، حملة تفتيشية على أحد معارض التوظيف في شمال العاصمة؛ لمتابعة التزام الشركات بالأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لسوق العمل، وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مخالفات للمادة 36 والتي تختص “بالمهن التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها”.

وأكد فرع الوزارة للباحثين عن وظائف أن نظام العمل اقتصر على مهن الموارد البشرية ومسؤول التوظيف، على السعوديين فقط، داعيًا من تتم مقابلتهم عن طريق غير السعوديين للإبلاغ عن تلك المخالفات لنظام العمل والقرارات الوزارية، من خلال الموقع الإلكتروني “معًا للرصد” على الرابط: (هنا)، أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، حيث ستتعامل الوزارة فوريًّا مع البلاغات، وتتخذ الإجراءات اللازمة.

من جهة أخرى تفاعل مكتب عمل الخرج مع 3 بلاغات على منشأتين صحية، وأخرى للمقاولات، تأخرت في صرف رواتب 12 موظفًا سعوديًّا يعملون لدى هذه المنشآت.

وقد تم الوقوف على مواقع المنشآت المذكورة والتحقق من صحة الشكاوى، واستدعاء ممثلي تلك المنشآت تمهيدًا لتطبيق الإجراءات اللازمة بحقهم وتنفيذ لوائح العقوبات.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب عمل الخرج يكثف الحملات التفتيشية على جميع القطاعات والأنشطة التجارية؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بالأنظمة والقرارات المنظمة لسوق العمل، وفي مقدمتها توطين قطاع الاتصالات، ويشدد دومًا على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح والعقوبات.







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