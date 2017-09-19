بالصور.. ضبط 30 بلاطة حشيش و140 حزمة قات بالعارضة وبلغازي

المواطن- نايف عقيلي- جازان

تمكن رجال الأمن بشرطة منطقة جازان، ممثلة في مركزي العارضة وبلغازي، من ضبط كميات من الحشيش المخدر والقات المحظور، في عمليتين منفصلتين رغم الاحترافية والأسلوب الإجرامي المبتكر الذي انتهجه المهربون.

ونجح رجال الأمن بشرطة محافظة العارضة في العملية الأولى من الإطاحة بمواطن في العقد الثالث من العمر أثناء محاولته تهريب كميات من الحشيش المخدر رغم قيامه بإخفائها بطريقة محكمة داخل خزان الوقود، ولكن اليقظة الأمنية -بعد توفيق الله- كانت له بالمرصاد، حيث عثر بحوزته على ٣٠ بلاطة من الحشيش المخدر.

وفي العملية الثانية تمكن رجال الأمن بشرطة محافظة بلغازي من الإطاحة بوافد آسيوي حاول تهريب ١٤٠ حزمة من القات المحظور وذلك بإخفائها داخل برميل خاص بالديزل بحوض المركبة التي يستقلها من نوع بكب نيسان.

ورغم الطريقة الاحترافية والأسلوب الإجرامي المبتكر الذي انتهجه المهربان في هاتين العمليتين، إلا أن حيلتهما لم تنطلِ على رجال الأمن حيث كانوا لهم بالمرصاد، وتم بعثهما رفق المضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهته أشاد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بيقظة رجال الأمن وإطاحتهم بالمهربين، رغم أساليبهما الإجرامية المبتكرة في عملية التهريب، مقدماً شكره لهم ومؤكداً في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيكونون بالمرصاد بإذن الله تعالى لكل مَن تسول له نفسه العبث بأمن وطننا الغالي واستقراره.







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