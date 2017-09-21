بالصور.. طالبات متوسطة 213 بالرياض يبدعن احتفاءً بذكرى اليوم الوطني

المواطن - وليد الفهمي - الرياض

شاركت متوسطة 213 بحي الصحافة في منطقة الرياض في الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة الـ87 ونظمت المدرسة مهرجاناً شارك فيه الطالبات مع المعلمات .

وأوضحت مديرة المدرسة الأستاذة هند الجريوي أن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني ركزت على تجسيد مشاعر الحب والولاء لهذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة وإبراز دور المؤسس وأبنائه في توحيد هذه البلاد العزيزة على قلب كل مسلم .

وأضافت الجريوي قائلة: “نحرص دائماً في مثل هذه المناسبات على تعزيز اللحمة الوطنية والمحافظة على مكتسبات الوطن من خلال مشاركة الطالبات في رسم لوحة وطنية مشرقة “.

يذكر أن معلمات متوسطة 213 نظمن فقرات مميزة بهذه المناسبة من خلال أركان فنيّة شملت لوحات ورسومات بأنامل الطالبات كان عنوانها “نعيش من أجلك يا وطن”.







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