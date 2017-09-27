بالصور.. طلاب جمعية المعاقين إيفاء يحتفلون باليوم الوطني للمملكة

المواطن - نوف العابد - الشرقية

احتفل طلاب جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية “إيفاء” باليوم الوطني، بحضور سعد بن عبد الله المقبل المدير العام وجميع مشرفي الوحدات التأهيلية بوحدات الرعاية النهارية والتأهيل المهني، كما شارك في الحفل 23 طالباً من مدارس الحصان ومشرفي المدارس .

وقد بدأت فعاليات الحفل بالنشيد الوطني كما ألقى الأستاذ سعد المقبل كلمة قال فيها “إن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يوم لكل محب للعزة والمجد والأمن والاستقرار، إن هذا الوطن الذي صنع بُناته فيه معجزة كبرى في تلك الصحراء المترامية الأطراف من خلال رؤية متجددة تنتقل من جيل إلى جيل رؤية حولت الوطن إلى ملحمة بناء وتعمير ونهضة في كل مكان”.

و”اختتم” المقبل كلمته بقوله إن حب الوطن ليس احتفالاً فقط وإنما هو ولاء ووقوف صف واحد خلف القيادة ضد من يريد زعزعة الأمن حفظ الله بلادنا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده يحفظهما الله .

من جهة أخرى وقعت جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية إيفاء اتفاقية خدمة التبرع الخيري من خلال بواقي الهلل مع شركة لولو السعودية الكبرى للأسواق وقد مثلها في هذا التعاقد المدير الإقليمي للشركة الأستاذ عبد البشير ومثل الجمعية الأستاذ سعد بن عبد الله المقبل المدير العام .

وقد بدأت فعاليات توقيع العقد بجولة ميدانية على وحدات الجمعية ابتداءً من السجلات الطبية وطبيب التأهيل ووحدة التخاطب والنطق والعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي حيث استمع مسؤولو شركة لولو إلى شرح موجز من مسؤول الوحدة على دور كل وحدة ورسالتها من خلال ما تقدمه من خدمات الطبيعي قدم كل منهما رسالة كل وحدة ودورها في العملية التأهيلية للجمعية .

هذا بجانب زيارة مركز الأطراف الاصطناعية والجبائر حيث قدم مسؤول الوحدة بالإنابة شرحاً تفصيليا عن الوحدة ورسالتها مستعرضاً لبعض الحالات التي ترد للجمعية من خلال شرح عملي لإحدى الحالات التي يتم استخدام التقنية الحديثة في الأجهزة التعويضية التي تقدمها الوحدة .

وقد وقع الجانبان العقد بوحدة الرعاية النهارية كبار بحضور مسؤولي شركة لولو السعودية ومدير عام الجمعية ومشرفي الوحدات التأهيلية بالجمعية .

ومن جانبه أعرب الأستاذ عبد البشير المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى عن سعادته وامتنانه بما رأى في الجمعية من خدمات تأهيلية تضارع مثيلاتها في أرقى البلدان مثمناً تلك الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون بالجمعية من أجل تحقيق رسالة الجمعية مؤكداً على دعم الشركة للجمعية .

كما أفاد سعد بن عبد الله المقبل المدير العام بأن هذا التعاقد يأتي في إطار ما تقوم به الجمعية من خطوات فاعلة من أجل تنمية مواردها المالية بحيث يمكنها أن تحقق رسالتها التأهيلية التي تقوم بها لخدمة أبنائنا من ذوي الإعاقة.

وأضاف المقبل أن المستفيدين من خدمات الجمعية حتى تاريخه ما يربو على 30 ألف مستفيد كما تضم وحدات الرعاية النهارية والتأهيل المهني بالجمعية ما بين 300- 250 طالب وطالبة سنوياً جميعهم يتلقى برنامج التأهيل الشامل خلال فترة النهار .

وأشار المقبل، إلى أن وحدة الأطراف الاصطناعية والجبائر قدمت حوالي 11 ألف جهاز تعويضي متنوع ما بين أطراف اصطناعية وجبائر ووسائل إجلاس وما كان لذلك أن يتحقق إلا بدعوة الخيرين من أبناء المنطقة الشرقية والشركات العاملة فيها ومن بينها شركة لولو السعودية للأسواق الكبرى .







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