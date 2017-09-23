بالصور.. عاصفة تُسقط ١٠ أعمدة وتقطع التيار عن قرى صوالحة عسير

المواطن - يحيى العمري - عسير

تسببت عاصفة شديدة، مساء أمس، في سقوط عدد من الأعمدة الكهربائية وأدت إلى قطع التيار الكهربائي عن عدة قرى من بينها قرى مليحة وبني ذيب التابعة لمركز الصوالحة بمحافظة محايل عسير، ولا زال الانقطاع مستمراً إلى ساعة إعداد هذا الخبر.

وأشارت مصادر إلى أن الانقطاع نتج عن سقوط عدد من الأعمدة بلغ عددها ١٠ أعمدة للضغط العالي، فيما شكّلت وعورة الطريق الموصل إلى هذه القرى وإلى مواقع سقوط الأعمدة عائقاً كبيراً حال دون وصول آليات الكهرباء للموقع مما جعلهم ينتظرون إلى صباح اليوم لوصول تعزيزات من حلي والقنفذة لتركيب أعمدة بديلة وإصلاح العطل وإعادة التيار لسكان هذه القرى.

وأوضح المواطن أحمد مسعود، أن التيار منقطع عن القرية منذ الساعة الخامسة مساءً أمس بسبب هبوب عاصفة رملية شديدة، فيما لم تصل فرق الطوارئ لوعورة الطريق رغم المطالبات المتكررة بسفلتته لكن دون جدوى.

وناشد أهالي مليحة وبني ذيب أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد النظر في معاناتهم جراء وعورة الطريق الرملي المؤدي إلى قراهم، والذي يعد سبباً رئيساً في عدم وصول آليات طوارئ الكهرباء اليوم خاصة في ظرف مثل هذا، حيث أفادت الشركة أنه لن يتم عمل الإصلاح إلا في الصباح.







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