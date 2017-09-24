بالصور.. عروض جوية وبحرية ومعارض للقوات المسلحة تثري فعاليات اليوم الوطني بالجبيل

المواطن - الجبيل

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعودي بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أميز المنطقة الشرقية، انطلقت أمس السبت فعالياتُ احتفالات محافظة الجبيل باليوم الوطني الـ (87) التي تستمر لثلاثة أيام، وتم افتتاح فعاليات بالجبيل الصناعية بحضور قائد الأسطول الشرقي بالإنابة اللواء عائض الدوسري، وعدد من مسؤولي الهيئة الملكية بالجبيل ومديري الإدارات الحكومية.

هذا وقد نظمت لجنة المناسبات بمحافظة الجبيل بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية العديدَ من الفعاليات المتعددة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، والتي شملت أكثر من 14 نشاطاً ترفيهياً واستعراضياً شهدت حضوراً كثيفاً من الأهالي، وتقام معظم الفعاليات بالتعاون مع القوات البحرية ممثلة بقيادة الأسطول الشرقي وقوات الدفاع الجوي بالمنطقة الشرقية.

وبدأت الفعاليات الاحتفالية الساعة الرابعة عصراً، والتي سوف تستمر حتى يوم الأحد في موقعين مختلفين، الأول على شاطئ الفناتير الجنوبي بالقرب من المسرح الروماني، حيث احتفل السكان باستعراضات قوات الأسطول الشرقي بدءاً من زوارق المهام الخاصة وإنزال الغواصين والإنزال السريع والمُحْكم والانتشال والقفز المظلي.

وقد شهد الموقع الثاني للفعاليات بالنادي البحري العديدَ من المعارض التشكيلة والفنية التي تمت بالتعاون معا العديد من الفنانين من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى معرض خاص للصور الفوتوغرافية، والتي تبرز التطور الحضاري والثقافية الذي شهدته المملكة خلال مسيرة العطاء المتواصلة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه.

هذا وستستمر احتفالات اليوم الوطني بمدينة الجبيل الصناعية خلال يومي السبت والأحد من خلال العديد من الفعاليات، والتي ستشمل عروضاً للطيران الشراعي بالإضافة إلى معارض مفتوحة للقوات المسلحة واليات إطفاء الهيئة الملكية والعديد من المعارض الفنية التشكيلية للوطن.

كما وشهد مركز الملك عبدالله الحضاري حفلاً خطابياً تغنّى الشعراء فيه بحب الوطن بإلقائهم قصائد شعرية حماسية نالت استحسان الجميع.

كما ضم الحفلُ الخطابي أوبريتاً وطنياً بعنوان (أبشري يا مملكتنا) من كلمات الشاعر أحمد عبدالحق وأداء الفنان إسماعيل مبارك والفنان محمد الجبالي في مركز الملك عبدالله الحضاري، ويشرف على هذا الأوبريت إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية.

وفِي الجهة الأخرى بمحافظة الجبيل تنوعت الفعاليات الاحتفالية باليوم الوطني باستعراض للطيران الشراعي وسفن الصيادين بشاطئ الجداف، بالإضافة إلى أمسيات شعرية لعدد من الشعراء، وأداء العرضة السعودية بقاعة الأمير متعب بالجبيل.

هذا وتحرص الهيئة الملكية بمدينة الجبيل الصناعية سنوياً على استقطاب العديد من الزوار والسياح من داخل المملكة ودول الخليج في الأعياد والإجازات، وذلك لما تقدمه الهيئة الملكية من كافة الإمكانات وجميع الاستعدادات من خدمات لاستقبال الزوار فأصبحت تحظى بسمعة سياحية متميزة.

ومن أهم ما يميز السياحة بالجبيل الصناعية توافر كافة مقومات الترفيه والمتعة السياحية والتجهيزات الأساسية، وتوفير كافة الخدمات الراقية من شواطئ وواجهات بحرية ومنتزهات وحدائق ومستوى سكني راقٍ توفره الفنادق والشقق المفروشة وتمتد الشواطئ المجهزة بكافة الخدمات في كافة الاتجاهات تتخللها أماكن خاصة للعزاب وأخرى للعوائل ومناطق نصب للخيام وملاعب أطفال ومظلات بحرية جذابة متعددة الألوان متاخمة للشواطئ، وضاعفت الهيئة الملكية من عددها مؤخراً، وأبراج مراقبة الأمن والسلامة للمرتادين.

وتمتاز المدينة بواجهة الفناتير البحرية تمتد إلى 5 كم وتتميز بكثافة نخيلها ومسطحاتها الخضراء على طول الواجهة ومساحتها الممتدة بعرض البحر؛ لتضفي مزيداً من المتعة والجمال لعاشقي البحر وملاعب أطفال متعددة منتشرة في كل جزء من هذه الواجهة ومواقد للشوي وصنابير للمياه إضافة إلى الأماكن المخصصة لصيد الأسماك ومرسى القوارب.







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