بالصور.. علم المملكة على الوجوه والألعاب النارية تضيء سماء الباحة احتفالًَا باليوم الوطني

المواطن - أحمد العُمري - الباحة

نُظمت في منطقة الباحة ومحافظاتها التسع احتفالات بمناسبة الذكرى الـ87 لليوم الوطني للمملكة، وذلك بالمنتزهات والميادين العامة.

وشارك في الاحتفالات فرق الفنون الشعبية التي أدت ألوان العرضة التي تشتهر به منطقة الباحة، وسط حضور كثيف من أهالي المنطقة الذين عبروا عن فرحتهم وسعادتهم الغامرة بهذه الذكرى الغالية على الجميع، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة والوطن ينعم بالأمن والأمان والخير الوفير في ظل القيادة الحكيمة.

وأضاءت الألعاب النارية سماء مدينة الباحة، ومحافظات المنطقة في الميادين والمنتزهات، وقد عمت الفرحة على محيا أهالي الباحة من الكبار والأطفال والشباب والعائلات الذين اكتظت بهم منتزهات المنطقة ومحافظاتها، التي تزينت ميادينها بالأعلام وصور القيادة الرشيدة.

يذكر أنه ستستمر العديد من الاحتفالات المماثلة التي ستشهدها المنطقة خلال الأيام القادمة احتفالًا بهذا المناسبة.







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