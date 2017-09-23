بالصور.. عودة التيار إلى قرى مليحة وبني ذيب والأهالي يوجهون رسالة لأمير عسير

المواطن - يحيى العمري - عسير

عاد التيار الكهربائي إلى قرى مليحة وبني ذيب والقري، التابعة لمركز الصوالحة بمحافظة محايل عسير، في تمام الساعة 6 من مساء اليوم، بعد مضي 24 ساعة من الانقطاع إثر سقوط ما يقارب 10 أعمدة تم اقتلاعها؛ بسبب الرياح الشديدة التي شهدتها هذه القرى مساء أمس، وأعقبها هطول أمطار متوسطة.

ونتيجة لظروف الطريق ووعورته وعدم سفلتته حالة ذلك دون وصول آليات الكهرباء والفنيين إليها إلا في صباح اليوم السبت، حيث بذلت فرق الكهرباء جهودًا كبيرة لتبديل الأعمدة التالفة بأعمدة أخرى وتسببت الرمال في إعاقة الآليات بشكل كبير بعد أن غاصت فيها، واستغرق ذلك وقتًا طويلًا ما بين إخراج المعدات من الرمال وأعمال تثبيت أعمدة جديدة وتوصيل بالأسلاك، ورصدت بعض المشاهد والتي توضح تعثر بعض المعدات في الرمال ومحاولة إخراجها بآليات مرافقة.

وأشار بعض الأهالي إلى أن معظمهم غادر هذه القرى بعد الانقطاع وصعوبة إعادة التيار إليها إلى مركزي حلي والقوز لاستئجار شقق مفروشة مؤقتًا لقضاء ليلتهم فيها حتى إعادة التيار إلى منازلهم.

وأوضح أحمد مسعود وبعض السكان أن عدم إيصال الطريق المسفلت إلى الآن سبب معاناة للأهالي منذ زمن رغم المطالبات بتسريع السفلتة؛ حيث إننا نعاني من عدم وصول كثير من الخدمات لدينا؛ بسبب سوء الطريق ووعورته، ومن أهمها آليات الدفاع المدني وطوارئ الكهرباء وغيرها.

وطالب الأهالي أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بإيلاء هذا الجانب اهتمامه، وحث المسؤولين بالمنطقة وفي محافظة محايل إلى تذليل كل العقبات لإيصال خدمة الطريق وبقية الخدمات الأخرى.

وكانت “المواطن” قد انفردت بنشر انقطاع التيار عن هذه القرى مساء أمس وعن أسباب تعثر وصول الآليات إلى المنطقة لوعورة الطريق.

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