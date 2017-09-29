بالصور.. غيمة طهر وغيمات صغيرات تقدمان إنجازات الملوك والوطن محلاه

المواطن - الدمام

نظم فريق غيمة طهر التطوعي وفرقة غيمات صغيرات بادرة من بوادر الخير والعطاء، أمس الخميس، في مركز حي الريان بالدمام.

وكان في استقبالهما منسوبات المركز للمشاركة مع أطفال الحي فرحتهم بالوطن بعنوان “أنا أحبك يا وطني”.



وبدأ الفريق البرنامج بأذكار المساء وبعد ذلك النشيد الوطني ثم فقرة مسرحية الدماء بعنوان “إنجازات الملوك”، وبعدها فقرة استعراضية من فرقة غيمات صغيرات على أنشودة “الوطن محلاه”.

وبعدها انطلقت العديد من الفقرات الممتعة من رسم على الوجه، ومسابقة أجمل لوحة فنية، وأيضًا مسابقة أجمل عمل فني وبعد ذلك تم توزيع الوجبات على أطفال المركز، لتُستكمل باقي الفعاليات بتقديم أسئلة تاريخية سهلة لأطفال المركز من عمر ٨ سنوات إلى ١٣ سنة.

وأخيرًا تم توزيع الهدايا البسيطة على زائرات المركز وتقديم توزع بسيط من مؤسسة الفريق شوق الغامدي بالمساهمة من فرقة غيمات صغيرات لمنسوبات المركز وعلى رأسهن إيمان الأخشم والمنسوبات، بشاير الزهراني، ونوف الحقباني، وشروق القحطاني، والعنود.

وفي الختام، تم تكريم عضوات فريق غيمة طهر التطوعي وفرقة غيمات صغيرات للجهود المبذولة في إحياء هذا الحفل الجميل والمساهمة الناجحة للمبادرة الوطنية، بالإضافة إلى شكر خاص من قائدة الفريق شوق صلاح الغامدي لجميع المتطوعات والغيمات وأيضًا صحيفة “المواطن” على رعايتها الإعلامية وحرصها على ظهور فريق غيمة طهر وفرفة غيمات صغيرات بأجمل صورة.







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