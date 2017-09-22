بالصور.. “فرحة وطن” الحدث الترفيهي الأول على مستوى معارض الرياض

يواصل معرض فرحة وطن فعالياته في منتجع الفيصلية، منذ يوم الخميس ٢١ سبتمبر ويستمر حتى يوم الأحد ٢٤ سبتمبر، وهو اليوم الذي يلي اليوم الوطني السعودي، وبذلك تمتد الفعالية لأربعة أيام متتالية.
ويهدف الحدث إلى تعزيز روح الوطنية لدى الحضور، من خلال تقديم العرضات النجدية، وهي تعتبر من التراث السعودي والخلفيات الغنائية الوطنية، ورفع الأعلام السعودية لترفرف عاليًا، كما يعبر الجميع عن حبه للوطن على اللوحة الكبيرة بمختلف العبارات الوطنية.
ووثقت “المواطن” فعاليات فرحة وطن المتميزة والمتنوعة، التي يعبر من خلالها الجميع عن حبه لوطنه ما بين الرسم والحرف اليدوية والإكسسوارات والأثاث والملابس أيضًا، فيجسد الرسام مثلًا مشاعره عبر لوحة فنية وطنية.
كما رصدت “المواطن” حرص الحدث على تقديم الترفيه للحاضرين بمختلف الأعمار؛ فللأطفال مثلًا تتوفر العديد من الألعاب المختلفة وأركان بيع الحلوى، هذا غير حرص الحدث على توفير عربات الأطعمة المتنوعة ما بين الأكل والمشروبات الباردة والساخنة.
ويميز الفعالية اليوم وجود أكبر صورة للملك سلمان عبر رافعة مرتفعة حتى تصبح الرؤية واضحة للجميع.