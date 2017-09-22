بالصور.. “فرحة وطن” الحدث الترفيهي الأول على مستوى معارض الرياض

المواطن - الرياض

يواصل معرض فرحة وطن فعالياته في منتجع الفيصلية، منذ يوم الخميس ٢١ سبتمبر ويستمر حتى يوم الأحد ٢٤ سبتمبر، وهو اليوم الذي يلي اليوم الوطني السعودي، وبذلك تمتد الفعالية لأربعة أيام متتالية.

ويهدف الحدث إلى تعزيز روح الوطنية لدى الحضور، من خلال تقديم العرضات النجدية، وهي تعتبر من التراث السعودي والخلفيات الغنائية الوطنية، ورفع الأعلام السعودية لترفرف عاليًا، كما يعبر الجميع عن حبه للوطن على اللوحة الكبيرة بمختلف العبارات الوطنية.