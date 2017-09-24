بالصور.. في سابقة تاريخية دخول سيدات المملكة ملعب الملك فهد

المواطن - الرياض

في واقعة تعد الأولى من نوعها، شهد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، احتشاد السيدات لحضور فعاليات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، والتي نظمته الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع هيئة الترفيه.

واحتفلت أمس المملكة العربية السعودية باليوم الوطني 87 لتأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمه الله-.

احتشدت السيدات بملعب الملك فهد الدولي في خطوة تاريخية بالنسبة للمرأة السعودية التي يحظر عليها ارتياد الملاعب وحضور مباريات كرة القدم.

وأقامت الهيئة أوبريت (ملحمة وطن)، والذي شارك فيه 500 ممثل وعارض، وقدموا عروضاً مسرحية وشعرية تحكي تاريخ المملكة العربية السعودية في يومها الوطني.

وفتحت أبواب ملعب الملك فهد الدولي مجاناً أمام العائلات، لحضور ومشاهدة فعالية (ملحمة وطن)، حيث وفرت الهيئة أماكن وجود العائلات بعيداً عن الأفراد.







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