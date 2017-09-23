بالصور.. قاعة للأطفال وفعاليات للبراعم في قلب قصر الحكم

خصصت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، قاعةً للأطفال داخل قصر الحكم، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ87 للمملكة التي تنظمها في منطقة قصر الحكم بالرياض، تضمنت مجموعة من الأنشطة المختلفة، تنوعت ما بين الرسم، وقراءة القصص، ونقش الحناء، والمسرح التفاعلي، فيما نقش الأطفال الجدارية التي تغطي أحد جوانب القاعة، بمشاعرهم الوطنية الجياشة، معبرين عن حبهم ووفائهم لوطنهم.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن الفعالية، انطلاقاً من إيمان الهيئة العليا بأهمية التنشئة الوطنية للأطفال، وأهمية غرس الروح الوطنية في نفوسهم، عبر تسخير الفنون والتقنيات الحديثة لتعزيز حب الوطن والانتماء إليه والوفاء له في نفوس الأطفال، وتعريفهم بمنجزات الوطن وكيف تحققت النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة اليوم بحمد الله.