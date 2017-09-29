بالصور.. قافلة صحية في أملج ببرنامج توعوي مختلف

المواطن - أملج

دشن محافظ أملج، زياد بن عبدالمحسن البازعي، صباح اليوم الخميس، مشروع قافلة أملج الصحية في المحافظة بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي وذلك ضمن مشاريع لجنة أصدقاء المرضى بمحافظة أملج لعام 2017.

والمشروع يأتي بدعم من مؤسسة الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية فرع منطقة تبوك، حيث تم قص الشريط إيذانًا بتدشين القافلة، وبعدها تجوّل في المعرض التوعوي والذي اشتمل على أركان متنوعة تمثل الأنشطة والبرامج التوعوية التي قامت بها القافلة من أبرزها التوعية من أمراض السكري والوقاية من مرض الكرونا وأهمية التغذية الصحية والمحافظة على صحة الفم والأسنان والوقاية من أضرار التدخين والمخدرات ومكافحة العدوى وأهمية السلامة المنزلية والتوعية بمخاطر الأجهزة الإلكترونية على الأطفال.



وبعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بآيات من القرآن الكريم، وتلا ذلك العرض المرئي عن القافلة، فكلمة تعريفية لمشرف القطاع الصحي في محافظة أملج عن لجنة أصدقاء المرضى ومشروعها قافلة أملج الصحية.

ثم ألقى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك كلمة عن تطلعات الإدارة واهتمام ولاة الأمر بالشؤون الصحية والاهتمام بصحة المواطن تلاها كلمة من عضو لجنة أصدقاء المرضى سعادة المهندس لواء متقاعد عبدالعزيز بن محمود الجهني بكلمة عن أنشطة اللجنة وفعالياتها.

وبعد ذلك كرم المحافظ ومدير الشؤون الصحية المدير التنفيذي للجنة أصدقاء المرضى ومدير المشروع حامد بن مساعد المستحي وكذلك المحاسب المالي للجنة ناجي ضيف الله سنوسي.

ومن جانب آخر، وبرعاية كريمة من المحافظ تم توقيع اتفاقية تعاون بين لجنة أصدقاء المرضى وكل من الكلية الجامعية في محافظة أملج ولجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة.

وعلى صعيد مصاحب، أقامت إدارة القافلة دورات تدريبية في الإسعافات الأولية والتطوع حقوق وواجبات وورش عمل في السلامة المنزلية وكيفية التعامل مع الرضيع والعناية بقدم السكري ومخاطر السكر وكيفية حقن الأنسولين.

وفي ختام البرنامج، افتتح المحافظ مسجد المستشفى واطلع على التجهيزات الجديدة في أقسام المستشفى.







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