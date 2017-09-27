بالصور.. قصائد وطنية وعروض فنية باحتفالات تعليم محايل احتفالاً باليوم الوطني

المواطن -أحمد الشهري -محايل

برعاية محافظ محايل محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي احتفت إدارة التعليم بمحافظة محايل اليوم بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة بحضور مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز ومشائخ القبائل ومنسوبي التعليم وأولياء الأمور .

وشهد الحفل الذي أُقيم لهذه المناسبة بمسرح الإدارة إلقاء عدد من القصائد الشعرية التي تغنت بحب الوطن والانتماء له والدعوة للمحافظة على منجزاته ومكتسباته، إلى جانب تدشين المعرض المصاحب الذي اشتمل على صور ورسومات ولوحات فنية تصف مراحل التنمية والازدهار في شتى المجالات منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله.



وقال مدير التعليم بالمحافظة منصور بن عبد الله آل شريم خلال كلمة له بهذه المناسبة : إن من واجبنا جميعاً أن نتعاون في سبيل المحافظة على ما حققته هذه البلاد من مكتسبات في شتى المجالات، وأن نسعى حثيثا في بناء الوطن ورقيه وتطويره، وأن نعمل سويًا على نشر الوسيطة والاعتدال بين الناس، وتحذيرهم من مغبة الغلو في دين الله، وخطورة التطرف والأفكار المنحرفة على الفرد والمجتمع، وأن يقوم كل فرد منا برسالته ومن موقع مسؤوليته.

وأضاف أن من مسؤوليتنا كذلك :” أن يكون كل فرد منا رجل أمن يحرس الوطن ويقدم نفسه رخيصة في سبيل الله، دفاعاً عن حياضه، وذوداً عن كرامته ومقدساته، مشيرًا إلى أهمية العمل تجاه وطننا وفق رؤية 2030.

بعد ذلك تم تقديم عرض مرئي بعنوان “منجزات وطنية ” ثم ألقى محمد الراجحي كلمة الطلاب ثم قدمت لوحة إنشادية بعنوان “دار الملوك”، ثم ألقيت كلمة عن الوطن باللغه الإنجليزية ألقاها الطالب باسل حسن الأسمري.

وفي نهاية الحفل كرم المحافظ وبحضور مدير التعليم الطالب عبد الله أحمد عسيري من ثانوية الملك سعود بمركز بحر أبو سكينة لحصوله على ميداليتين ذهبيتين في سباق 400 متر و800 متر ضمن بطولة المملكة لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة فيما كرم مدير التعليم المحافظ بدرع تذكارية وذلك نظير حضوره لحفل التعليم بمناسبة اليوم الوطني.

وفي ختام الحفل قدم مجموعة من الطلاب أوبريتًا إنشاديًا بعنوان “قبلة الدنيا” والذي اشتمل على مجموعة من اللوحات الوطنية التي هتفت بحب الوطن، ثم شارك الحضور بأداء العرضة السعودية.

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