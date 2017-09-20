بالصور.. قصر الحكم يستقبل زواره بـ”ولاء ووفاء”

المواطن - الرياض

تنطلق يوم الجمعة المقبل فعالية يوم الوطن ولاء ووفاء في قصر الحكم بمدينة الرياض حيث سيتاح للزوار التجول في القصر احتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 87.

يأتي ذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، حيث تستمر الفعاليات حتى 24 سبتمبر الجاري.

وتمكن الهيئة أهالي وزوار العاصمة من التجول في أرجاء قصر الحكم، طيلة ثلاثة أيام من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساء، بمناسبة اليوم الوطني 87 .

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح فعاليات الجولة في نسختيها الأولى والثانية، حيث بلغ عدد زوار العام الماضي أكثر من 20 ألف زائر خلال ثلاثة أيام، من مختلف فئات المجتمع، وكافة الأعمار والجنسيات؛ استمتعوا بالتجول في ردهات القصر وتعرفوا على مكوناته وأجنحته التي يشاهدونها لأول مرة.

ونجحت الهيئة في الجولات الماضية بتوزيع نحو 15 ألف هدية تذكارية على زوار الفعالية، كانت عبارة عن أربع صور متنوعة، منها صورة للملك المؤسس ولأبنائه ملوك المملكة، وصورة عمل فني يجمع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وصورتان لقصر الحكم من الخارج والداخل، كما تم التقاط نحو 7 آلاف صورة تذكارية لزوار الفعالية عبر الاستديو الموجود في القصر ، والذي يطبع الصور للزوار مباشرة بعد وضعها في إطار خاص بهذه المناسبة.

وتنظم هيئة تطوير الرياض هذه الفعالية بهدف مشاركة سكان منطقة الرياض احتفالهم باليوم الوطني في هذا المعلم الشامخ، الذي عاصر العديد من البطولات والإنجازات التي شهدتها هذه البلاد المباركة، منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- حتى هذا العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما تسعى من خلال الأنشطة لتأصيل اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن وقيادته، ولتذكيرهم بالمنجزات والنهضة التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، والتي انطلقت من بوابة قصر الحكم.

تحاكي الفعالية التقاليد والموروث الوطني السعودي؛ بهدف التعريف بها والمحافظة عليها، ومشاركة الزوار بالاحتفال في فرحة اليوم الوطني، وتكون هناك فرصة لتعلم العرضة السعودية وتقنيات أدائها، إلى جانب معرض يحكي “قصة العرضة السعودية”، يضم صوراً تاريخية عن العرضة منذ عهد الملك عبدالعزيز مروراً بملوك المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التعريف بزي العرضة والأدوات المستخدمة فيها.

مجلس الكرم

كما يحاكي “مجلس الكرم” لأصول الكرم وحسن الضيافة الذي يتميز به الشعب السعودي، ويمكن لحضور الفعالية الالتقاء بحكام المملكة والحديث معهم، عن طريق تقنية الـ 3D، ويعد هذا الجزء من الاحتفال باليوم الوطني فرصة للجيل الجديد للتعرف على قادة المملكة ودورهم في نهضتها وبناء مسيرة المجد الخالد.

من جهة أخرى يشارك الحضور بالإجابة على عدد من الأسئلة المقدمة بأسلوب تفاعلي عن الوطن في “جدارية وطن”، كما سيشارك الأطفال في فقرة “براعم الوطن” والتي تضم عدداً من الأنشطة المخصصة للأطفال، من بينها التعلم باللعب والأعمال اليدوية والرسم والكتابة.

وستكتسي جادة الثميري هوية تعبر عن الاحتفاء بيوم الوطن، لتكون مسرحاً تفاعلياً، يضم فعاليات وطنية عدة ومتنوعة، تتوزع في أطرافها عربات الأطعمة والجلسات العائلية التي تكون بمقربة من أكبر تجمع لمحلات بيع الملبوسات والأدوات والتحف التراثية ، حيث يمكن للحضور التعرف على جزء من الموروث العريق للمملكة في “سوق الزل”.

معالم آثرية

الجدير بالذكر أن منطقة قصر الحكم تعد العنصر الأبرز في معالم مدينة الرياض القديمة، وتتميز بساحاتها الشهيرة، وبواباتها الأثرية، وأسواقها الرائجة، وأحيائها المتلاصقة، ومعالمها التاريخية، وفي مقدمتها جامع الإمام تركي بن عبدالله، وقصر الحكم، وحصن المصمك.







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