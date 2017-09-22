بالصور.. قصر الحكم يفتح أبوابه في اليوم الوطني للعام الثالث على التوالي

المواطن - تصوير : فارس القحطاني - الرياض

انطلقت، مساء اليوم، فعالية “يوم الوطن.. ولاء ووفاء”، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن، نائب أمير منطقة الرياض، نائب رئيس الهيئة، وسط حضور كبير من سكان وزوار مدينة الرياض.

ورفع المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، عضو الهيئة العليا رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، تهانيه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أيده الله)، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن، نائب أمير منطقة الرياض، نائب رئيس الهيئة (حفظهم الله)، ولكافة سكان مدينة الرياض بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.

وأوضح المهندس السلطان، أن هذه الفعالية تنظمها الهيئة العليا بموافقة من خادم الحرمين الشريفين (أيده الله)، وبدعم ورعاية من سمو رئيس الهيئة، وسمو نائبه، تقام للعام الثالث على التوالي، بهدف مشاركة سكان مدينة الرياض وزوارها الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية في قصر الحكم الذي شهد العديد من العديد من المنجزات والأحداث الكبرى في تاريخ المملكة.

من جانبه أوضح المهندس خالد بن عبدالله الهزاني، المشرف على العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن فعالية (يوم الوطن.. وفاء وولاء) لهذا العام تتميز عن الأعوام السابقة، بتوسيع نطاق الفعالية لتشمل المناطق التراثية المحيطة بالقصر مثل: حصن المصمك، وسوق الزل، وشارع الثميري، وساحات منطقة قصر الحكم الشهيرة، والتي احتضنت مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات.

وأشار إلى أن منطقة قصر الحكم، تعد العنصر الأبرز في معالم مدينة الرياض القديمة، وتتميز بساحاتها الشهيرة، وبواباتها الأثرية، وأسواقها التاريخية، وأحيائها ومعالمها التاريخية، وفي مقدمتها جامع الإمام تركي بن عبد الله، وقصر الحكم، وحصن المصمك.

وأكد الهزاني أن الهيئة العليا، حرصت على مشاركة سكان مدينة الرياض وزوارها احتفالاتهم باليوم الوطني، لتأصيل اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن وقيادته، وللتعريف بالمنجزات والنهضة الحضارية التي تشهدها مدينة الرياض في شتى المجالات، والتي انطلقت من قصر الحكم.

وأضاف الهزاني بأن زوار الفعالية تجولوا بين ردهات قصر الحكم، وتعرفوا على مكوناته وأجنحته، كما اطلعوا على المجلس الملكي (مجلس البيعة) ومكتب الملك، ومجلس الاستقبال، إلى جانب مكتب ومجلس سمو أمير منطقة الرياض ونائبه، كما شاهدوا معرض صور ملوك المملكة، وعددًا من الأفلام الوثائقية المتنوعة التي تروي سيرة ملوك المملكة، وتاريخ قصر الحكم.

وبين، أن الزوار اطلعوا خلال الجولة على عناصر برنامج تطوير منطقة قصر الحكم الذي قامت عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والذي أثمر- بفضل الله- عن استعادة المنطقة لدورها الحيوي ولقيمتها التاريخية.

المعروف أن فعالية “يوم الوطن.. ولاء ووفاء” تنظمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، خلال الفترة من ٢ إلى ٤ محرم، الموافق ٢٢- ٢٤ سبتمبر ٢٠١٧ من الساعة الخامسة وحتى الساعة الحادية عشرة مساء، بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٧ للمملكة.

وقدمت الفعالية للزوار ولأول مرة، فرصة تعلم العرضة السعودية، من خلال فرقة متخصصة، وقد لاقت مشاركة واسعة من الشباب.

كما اشتملت فعالية (يوم الوطن.. وفاء وولاء) على مجلس الكرم حيث أتيح للزوار تناول القهوة العربية والتمر لمحاكاة أصول الضيافة العربية والكرم في المملكة، كما واجه الزوار ملوك السعودية من خلال عرض فيلم مرئي قصير على واجهة جدار المصمك، وكانت فرصة للجيل الشاب للتعرف على الملوك الذين لم يعاصروهم ويتعرفوا على تاريخهم.

هذا واستوقف معرض العرضة السعودية الزوار والذي يحوي على صور تاريخية نادرة عن العرضة منذ عهد الملك عبدالعزيز- رحمه الله- وعهود أبنائه الملوك، بالإضافة إلى إقامة جناح لبيع أزياء العرضة والأدوات المستخدمة فيها.

وخصصت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مساحة خاصة للجدار التفاعلي، الذي يحتوي على سؤال عن الوطن، ويقوم الزوار بالإجابة عليه.

وكان للطفل نصيب في فعالية (يوم الوطن.. ولاء ووفاء)؛ إذ خُصّص له ركن متخصص بأنشطة ترفيهية تشمل: التعلم باللعب، والأعمال اليدوية، والرسم، والكتابة، إلى جانب تنظيم أنشطة متنوعة في شارع الثميري الشهير، تتضمن عربات الطعام، وجلسات متفرقة في الطريق، إلى جانب تهيئة وتجهيز سوق الزل التراثي لاحتضان زوار الفعالية.

وداخل قصر الحكم، تجول الزوار في مكتب سمو أمير منطقة الرياض، وتعرفوا على آلية العمل في مكتب سموه، والإجراءات التي تتم من خلاله، كما شاهد الزوار مكتب الملك وقاعة الاستقبال الرئيسية، والمجالس الملحقة والصالة الرئيسية المخصصة للضيافة.







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