بالصور.. قصص البطولة والمجد في “مجلس الكرم” بقصر الحكم

تدور “الدلة الشاذلية” بين رواد مجلس الكرم في فعاليات “يوم الوطن.. ولاء ووفاء” بمنطقة قصر الحكم، وتدير الحكايا الرؤوس إلى ملاحم البطولة والكفاح، مُنصتين إلى قصة إصرار الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، رحمه الله، على استرداد ملك آبائه، والتي استمرت أكثر من عقدين من الزمان، وتتوجت بوحدة المملكة العربية السعودية، وجمع كلمتها بعد شتات، تحت راية (لا إله إلا الله محمد رسول الله).

يسرد القاص لرواد مجلس الكرم، حكايا خلّدها التاريخ، وشهدت بها أركان قصر الحكم، الذي يتوسد المجلس أحد زواياه، مستحضراً في يوم الوطن ما واجهه المؤسس من تحديات ومصاعب، نجح مستعيناً بفضل الله في التغلب عليها ثم بكرمه تارة وبشجاعته تارة أخرى، وبحكمته دائماً.

يتنقل الراوي بين مراحل التأسيس شيئاً فشيئاً، إلى أن ينتهي بالحضور للدولة الحديثة التي بناها الملك عبدالعزيز، رحمه الله، في الوقت الذي يستمتع فيه الحضور بضيافة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.