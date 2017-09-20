بالصور.. لم يجدوا مقاعد لأبنائهم فلجأوا لتعليم الأحساء

المواطن_ نوف العايد_ الأحساء

طالب عددٌ من أولياء الأمور، أمس الثلاثاء، مكتب التعليم بمحافظة الأحساء بايجاد حل لعدم وجود مقاعد دراسية كافية لأبنائهم في عدد من الأحياء تحديداً في مناطق المحدود والأحياء المجاورة. وكشف أحد أولياء الأمور لـ”المواطن” أن هناك أكثر من 10 أحياء في منطقه حي الملك فهد بمحافظة الأحساء تخدمها 3 مدارس فقط.



وأضاف تم استقبالنا من قِبل مدير مكتب التعليم بالأحساء وكذلك قسم التخطيط الذين أكدوا أنهم سيسعون لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلة.

وتابع قائلاً: “إن عدد الفصول في الحي تصل إلى قرابة ١٢ فصلاً في الوقت الحالي، مما تسبب في زيادة عدد الطلاب بها، حتى وصل عدد الطلاب لـ ٣٥ طالباً داخل الفصل”.