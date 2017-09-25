بالصور.. لوحة تكشف تعثر مدرسة بنات لـ 3 سنوات بالعرضيات

المواطن - عبدالله النخالي - العُرضيات

أظهرت لوحة مشروع ابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن للبنات بثريبان عن تعثر المشروع لقرابة الثلاث سنوات وذلك طبقاً للوحة الموجودة في الموقع، حيث تُشير إلى استلام الموقع في 4 / 2 / 1434، وتسليمه والانتهاء منه في 3 / 2 / 1436هـ.

“المواطن” زارت الموقع حيث اتضح أن نسبة إنجاز المشروع لم تتجاوز ‎50 في المئة على الرغم من مضي ما يقارب ثلاث سنوات على موعد تسليمه، الأمر الذي زاد من حدة غضب الأهالي لأن هذا التعثر في مشروع تعليمي يدفع فاتورته الطالبات اللاتي يبحثن عن مبنى مدرسي مهيأ ومتكامل، ويحتوي على كل سُبل الراحة.

واتفق الأهالي على أن تعثر هذا المشروع التعليمي كل هذه السنوات يحتاج إلى وقفة صارمة من المعنيين بالأمر، مشددين على أن ضعف الرقابة من الجهات المعنية أدى إلى مزيد من المماطلة في تسليم المشروع.

وأشار آخرون إلى أن التعثر كل هذه السنوات هدر لأموال الدولة التي تخصصها لراحة أبنائها الطلاب؛ حرصاً منها على تهيئة بيئة تعليمية نموذجية.

وطالب الأهالي في ذات الوقت بمتابعة المشروع والوقوف عليه من المسؤولين في وزارة التعليم، والتواصل مع إدارة التعليم بالقنفذة لبحث أسباب تأخر هذا المشروع كل هذه الفترة الزمنية الطويلة.







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