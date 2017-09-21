بالصور.. مبنى قطاعات الصحة بجازان دون وسائل سلامة

المواطن - علي شيبان - جازان :

تخوف مرتادو مبنى مركز الرعاية الأولية بالروضة الجنوبية بجازان من عدم تطبيق نظام السلامة في المبنى كامل والذي يتكون من أربع طوابق وأيضاً يوجد به مكاتب إدارة القطاع الرعاية الأولية بجازان.

وأكد الأستاذ خالد أحد مرتادي المبنى في تصريحات لـ”المواطن” أن المبنى يتكون من 4 طوابق ويوجد فيه قسم لرعاية الأولية وقسم نسوي وأيضاً مكاتب القطاعات الصحية بجازان، ومع هذا لا يوجد به أي أدوات من أدوات السلامة، مؤكداً أنه يتخوف من هذا المبنى خصوصاً لعدم وجود مخارج أو سلالم للطوارئ وهذا يعتبر إهمالاً واضحاً من الجهات الرقابية.

وأضاف أستاذ عبدالله قائلاً: يجب على الجهات المعنية تكثيف الجهود والرقابة على الأماكن الصحية وخاصة لمراجعي المركز أو مراجعي مكاتب القطاعات الصحية، والعجيب والغريب في الأمر أن مبنى مكاتب جميع القطاعات الصحية في جازان دون وسائل سلامة.. فكيف هو حال المراكز والمستوصفات والمستشفيات بجازان؟!

فيما أشار إبراهيم قائلاً: إنني زرت المبنى قبل فترة ولم أجد فيه إلا طفايتي حريق وخرطوم ماء واحد في الدور الأول، ولا يوجد باب للطوارئ أو سلالم مداخل أو مخارج، علماً بأن أغلب المباني في المنطقة تفتقر إلى بعض أدوات السلامة.

فيما أعرب بندر القاسم عن استيائه من هذه المباني والتي يغيب عنها دور الرقابة، وأيضاً عدم تطبيق نظام السلامة في المبنى بالكامل، وأن هذا الإهمال من أسباب الحرائق في المنشآت بشكل عام وتجب الصيانة الدورية.

فيما طالب المواطنون والمقيمون ومرتادو مركز الرعاية الأولية بالروضة الجنوبية بجازان من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا المباني والمنشآت العامة، وذلك للحد من ظاهرة الحرائق مطالبين بالرقابة والصيانة الدورية لهذه المباني.







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