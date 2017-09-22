بالصور.. متوسطة بقارا بالجوف تصدح بأنغام الحب والولاء للوطن في يومه الوطني

المواطن - نوف العايد

سطرت بنات الوطن من طالبات ومعلمات وإداريات المتوسطة الثانية بمنطقة بقارا بمدينة الجوف، حروف الحب والوفاء والانتماء لمملكة الإنسانية وسعودية السلام احتفاءً بيومها الوطني 87 الوطني.

وأقامت المتوسطة الثانية بمنطقة بقارا بمدينة الجوف، صباح أمس الخميس حفلًا بمناسبة اليوم الوطني، تميز بالإبداع والتنظيم والأنشطة والبرامج التي نالت الإعجاب لتنوعها وحماس المشاركات وتفاعل الجميع من معلمات وإداريات وطالبات بها.

وضم الحفل فقرات متنوعة، زادت من الحس الوطني العالي لدى المشاركات والضيوف.

وتخلل الحفل معارض ولوحات جدارية وتوزيعات وأعمال يدوية ومجسمات ومسابقات للمقال عن حب الوطن، إضافة إلى القصائد والأناشيد الوطنية التي غازلت الوطن في يومه الوطني الـ87، فيما حظي الحفل بحضور الطاقم الإداري والطالبات والمعلمات.







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