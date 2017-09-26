بالصور.. مجمع الدمام الطبي يحدث بيانات 4000 مستفيد من خدماته

المواطن - الدمام

انتهى مجمع الدمام الطبي من تنفيذ حملة تحديث بيانات أكثر من 4 آلاف من المستفيدين من خدماته على برنامج المعلومات الصحية.

وتتم العملية عن طريق قراءة الهوية الوطنية أوتوماتيكياً باستخدام أجهزة واثق وتعبئة 23 حقلاً من الشريحة الممغنطة في بطاقة الهوية (مثل الاسم الرباعي باللغتين، تاريخ الميلاد،رقم وتاريخ الحفيظة و غيرها ) إلى نظام المعلومات الصحية في ملف المريض الإلكتروني مما يسهم في التأكد من بيانات المستفيدين وسرعة الإنجاز في خدمتهم.

هذا وقد احتفل المجمع باليوم الوطني 87 تزامناً مع نهاية الحملة في بهو البرج الطبي مما زاد من تفاعل وإقبال الجمهور لمكتب الحملة المؤقت في البهو على مدى ثلاثة أيام.

الجدير بالذكر أن فرق العمل بالمجمع قد أتمت إنجاز حوالي 85% من مراحل العمل على مشروع التحول للسجلات الطبية الإلكترونية كما انتهت إدارة الموارد الذاتية بالمجمع من إتمام ربط نظام برنامج المعلومات الصحية مع نظام مجلس الضمان الصحي للتمكن من الاستعلام واستيراد معلومات التأمين الخاصة بالمريض تلقائياً.

ويجري العمل على الانتهاء من إعداد نظام الفوترة بعد تسجيل ومراجعة أسعار الخدمات المقدمة للمستفيدين من العلاج بالضمان الصحي والعلاج بأجر، مما يضمن حقوق المستفيدين ومقدمي الخدمة بإصدار الفواتير.

وأهاب مجمع الدمام الطبي بجميع المستفيدين من خدماته بضرورة الحضور في أي وقت ممكن خلال ساعات العمل الرسمية لأحد مكاتب استقبال العيادات لتحديث بياناتهم المسجلة في نظام المعلومات الصحية، لتحسين وتطوير جودة وسرعة الخدمات العلاجية المقدمة لهم بتعاون إدارة العيادات الخارجية وإدارة الصحة الإلكترونية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :