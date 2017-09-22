بالصور.. محافظة بدر تكتسي بالأخضر وتنهي استعداداتها لليوم الوطني

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_بدر

أنهت محافظة بدر والإدارات الحكومية بالمحافظة استعداداتها لليوم الوطني الـ 87 للمملكة والذي يصادف يوم غد السبت.

وكُثفت الجهود خلال الأيام الماضية لإبراز هذه المناسبة الغالية واكتست مباني الإدارات الحكومية باللون الأخضر وارتفعت عليها اللوحات التي تحمل صور الملك عبدالعزيز مؤسس هذه البلاد، وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، والعبارات التي تتحدث عن ذكرى اليوم الوطني.

كما تم تركيب عدد كبير من الأعلام في شوارع المحافظة ومراكزها.

ومن المقرر أن يكون هناك عدد من الفعاليات بهذه المناسبة الغالية على جميع أبناء هذا الوطن الغالي.







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