بالصور.. رئيس بلدية أضم لأهالي الجائزة: احتياجاتكم محل الاهتمام

المواطن - أحمد العُمري - أضم

‎تفقد رئيس بلدية محافظة أضم المهندس سليمان بن أحمد الذيبي، صباح اليوم الخميس مركز الجائزة جنوب المحافظة ضمن برنامج الزيارات الميدانية للمراكز بالمحافظة للوقوف على احتياجات المواطنين والاطلاع على الخدمات البلدية المقدمة لهم.

ورافقت “المواطن” المهندس الذيبي ورؤساء الأقسام وأعضاء المجلس البلدي خلال جولته اليومين الماضيين لمركزي ربوع العين والمرقبان حيث اطلع على المحلات التجارية والتقى رؤساء المراكز والشيوخ والأعيان واستمع لمطالبهم ووقف عليها ميدانياً.

واستهل الذيبي اليوم الخميس زيارته بعدد من المحلات التجارية ورصد عدداً من الملاحظات وشدد على حلها بأسرع وقت فيما التقى رئيس مركز الجائزة حمدان شنان العُمري وبعضاً من أهالي المركز.

وأكد العُمري أن مركز الجائزة والقرى التابعة له تنتظر العديد من الخدمات البلدية مبيناً أنه وصلت للأهالي عدة خدمات بنسبة 10% فقط مشيراً إلى أن جميع الأهالي آملون ومستبشرون من البلدية وعلى رأسها المهندس الذيبي لتوفير احتياجاتهم.

عقب ذلك تجول الذيبي في أحياء المركز ورصد العديد من مطالب واحتياجات الأهالي فيما وعد الذيبي أن جميع الاحتياجات محل الاهتمام وسوف ترفع للجهات المختصة لاعتمادها واعتماد ميزانيات لها وتنفيذها.

وأشاد الذيبي بما تقوم به لجان التنمية في محافظة أضم لافتًا إلى أن الإنسان والمكان بحاجة إلى التنمية في كافة المجالات.

وكان المهندس الذيبي قد شدد في تصريح سابق لـ “المواطن” على أن البلدية مستمرة في سعيها لإيصال جميع الخدمات البلدية لكافة مراكز المحافظة والقرى التابعة لها وتلمس احتياجات المستفيدين من الخدمات البلدية.







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