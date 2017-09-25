بالصور.. محافظ البكيرية يرعى احتفال التعليم باليوم الوطني 87

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

تحت رعاية محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبد العزيز الخليفة، أقامت إدارة تعليم البكيرية احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 87، صباح اليوم، بحضور مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح، ومساعده للشؤون التعليمية والمدرسية محمد القضيبي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية، والأهالي والقيادات التعليمية وذلك بمدرسة ثانوية الهلالية، برعاية رسمية من شركة المنيف للتجارة والنقل ولجنة التنمية الاجتماعية بالهلالية.

وفور وصول “الخليفة” مقر الحفل استقبلته كشافة التعليم بالأهازيج الكشفية الوطنية، بعدها بدأ الحفل الرسمي بالسلام الملكي، ثم آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى قائد المدرسة إبراهيم بن صالح الرشود كلمة رحب خلالها بالحضور وشكر محافظ البكيرية على حضوره وتشريفه ولمدير التعليم على متابعته المستمرة خلال مراحل تجهيز الحفل.

ثم شاهد الحضور مشهدًا تمثيليًا لطلاب المدرسة يجسد روح الوطنية لديهم، بعدها ألقى مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح كلمة أكد فيها أن الاحتفاء بهذه المناسبة هو معزز للمواطنة الحقيقية، مشيرًا إلى أن الوطن له حقوق كبيرة علينا ويجب القيام بها على الوجه الأكمل.

وبين أن في هذا اليوم ذكرى لإنجازات هذا الوطن في مختلف المجالات عموماً ومجالات التعليم على وجه التحديد، منوهًا إلى أن الشباب هم عماد الوطن ومستقبله المشرق الذي ينتظر منهم مواصلة العطاء والولاء وصدق الانتماء وهو المأمول فيهم دومًا.

ورفع “الراجح” الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الذي خص التعليم بالسخاء والدعم الكبيرين، كما قدم شكره وشكر الأسرة التعليمية بالبكيرية لسمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، ولمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على دعمهم الدائم وتوجيهاتهم السديدة، وختم كلمته بالشكر للرعاة الحفل شركة المنيف للتجارة والنقل ولجنة التنمية الاجتماعية بالهلالية، وراعي الخدمات بلدية البكيرية.

وبعد ذلك استمتع الحضور بريشة الرسام وكيل المدرسة علي الزهراني من خلال رسمه صورة لخادم الحرمين الشريفين والتي اشعلت الحضور، ثم شاهد الحضور أوبريت مرئياً بعنوان “الوطن” تضمن استعراضًا لإنجازات الدولة في مختلف القطاعات وبالخصوص التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين، ثم كرّم الخليفة الرعاة الرسميين للحفل، والرعاة المشاركين بالمسيرة الوطنية، وفريق العمل، كما كرمت إدارة التعليم راعي الحفل محافظ البكيرية رئيس لجنة التنمية السياحية بدرع تذكارية بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل بارك محافظ البكيرية للجميع باليوم الوطني المجيد، وأشاد بالأعمال التي شاهدها خلال الحفل.

وأكد للحضور أن حب الوطن قد ارتشف الصغير قبل الكبير، وحث أولياء الأمور على زرع حب الوطن في داخل أبنائهم حتى لا يكونوا عرضة للفكر المنحرف، مطالبًا تعاونهم وتواصلهم مع المدرسة لمتابعة الأبناء لكي يتم احتواؤهم وعدم تمكين الفكر الآخر منهم، واختتم كلمته بالشكر لإدارة التعليم وعلى رأسهم مدير التعليم الدكتور خالد الراجح على نجاح حفل الاحتفاء باليوم الوطني 87 رؤية وطن.







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