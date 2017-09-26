بالصور.. محافظ العرضيات يشارك السجناء وأولادهم الاحتفاء باليوم الوطني

المواطن - سعيد القرني - العرضيات

قام محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف صباح اليوم بزيارة لسجون المحافظة حيث شارك النزلاء الاحتفاء بفرحة اليوم الوطني.

وكان في استقباله مدير شعبة سجون المحافظة النقيب حسن أحمد الزهراني ورئيس الشؤون العسكريه والإدارية رئيس رقباء هزاع معيض الشمراني.



واستمع الشريف لحديث النزلاء وسجل مطالبهم ودون ملاحظاتهم وتحدث إليهم قائلا :” إن هذا المكان ليس إلا محطة للتصحيح ونحن ننتظركم مواطنين صالحين ونافعين لأهليكم ووطنكم.”

وأكد أن :” الانتماء لهذا الوطن والفرح بذكرى يوم وحدته يدعونا جميعاً للهدف الأسمى والطموح في تحقيق أحلامنا وأمانياتنا.

وقد شارك بالاحتفاء أطفال النزلاء.







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