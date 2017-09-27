بالصور.. محافظ الليث يستقبل وفداً تعليمياً قدم لتهنئته باليوم الوطني للمملكة

المواطن - أحمد العُمري - الليث

استقبل محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع ، وفداً تعليمياً من إدارة التعليم بالمحافظة، قدموا لتهنئته بذكرى اليوم الوطني 87، ونقل مشاعر منسوبي ومنسوبات تعليم الليث بالذكرى الغالية على قلب كل مواطن سعودي.

وتقدم الوفد مدير التعليم مرعي بن محمد البركاتي، وبرفقته مدير النشاط الطلابي حسن بن محمد الثعلبي، ومدير الإعلام التربوي محمد بن ختيم المالكي، وعدد من المشرفين التربويين ورواد النشاط, وقادة المدارس، و30 طالباً يمثلون طلاب التعليم من مدرسة السعودية الابتدائية وابتدائية الملك فهد ومتوسطة الفيصل، وثانوية الليث للمقررات.

وقدم ” البركاتي ” باسمه وباسم كافة منسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظة الله ، وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل بمناسبة الذكرى الـ87 لليوم الوطني للمملكة، سائلاً المولى جلت قدرته أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها.

وألقى عدد من الطلاب كلمات وطنية وأناشيد معبرة ، تعبر عن مشاعرهم وزملائهم الطلاب بمناسبة اليوم الوطني .

من جانبه أبدى محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع ، سعادته بزيارة وفد تعليم الليث ، مؤكداً أن اليوم الوطني، هو يوم عظيم ، نستلهم من خلاله توحيد هذه البلاد الغالية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وقدَّم ” القباع ” شكره وتقديره لمدير التعليم مرعي بن محمد البركاتي ، ولجميع منسوبي التعليم ، على مشاعرهم الصادقة، داعياً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظة الله.

الجدير بالذكر بأن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ عدد من الزيارات و الالتقاء بالمسؤولين ، و ذلك ضمن برنامج الإدارة للاحتفال بذكرى اليوم الوطني (87 ).







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