بالصور.. محافظ المجمعة يلتقي رواد الكشافة في ذكرى اليوم الوطني

المواطن - المجمعة

التقي محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله آل سعود بمكتبه بديوان المحافظة برواد كشافة المحافظة وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وأكد مفوض الرواد عبدالله المزروع في كلمته، على أهمية التذكير باليوم الوطني والدور الكبير الذي بذله مؤسس الدولة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه لتوحيد البلاد.

بدوره ألقى عضو الرواد حمد العثمان قصيدة وطنية فيما قدم عضو الرواد عبدالعزيز الصدي شيلة وطنية عن أمن الوطن ثم سلم مفوض الرواد عبدالله المزروع هدية للمحافظ.

بدوره أكد محافظ المجمعة على دور الملك المؤسس، مؤكدًا أن المملكة على مدى 87 عامًا تشهد الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش، مشددًا على أن الوطن يستحق منا الكثير وأيضا المواطن يستحق الكثير

وأشاد المحافظ بدور رواد الكشافة وما يقدمونه من مبادرات ومساهمات تطوعية ومجتمعية سواء داخليًا أو خارجيًا، مؤكدًا فخره واعتزازه بعمل ومناشط الرواد بعد اطلاعه على تفاصيل الخطة السنوية للعام 1439 هـ.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :