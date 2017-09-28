بالصور.. محافظ بدر يجتمع مع فريق تطوير المدينة لدراسة المشاريع التاريخية

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_بدر

عقد محافظ بدر مبارك المورقي، اجتماعًا مع فريق العمل المكلف من هيئة تطوير المدينة المنورة بناءً على توجيه أمير منطقة المدينة المنورة لإعداد دراسة تفصيلية للمشاريع ذات الأولوية بالوسط التاريخي بمحافظة بدر بما في ذلك المسار التاريخي لغزوة بدر الكبرى.

واستعرض المحافظ ورئيس بلدية بدر المهندس غازي العتيبي وفريق العمل، الدراسة المعدة لمعالجة التشوه البصري في المرحلة الثانية للبرنامج وذلك بتحديد خط إسلامي مميز وتصميم لوحات تناسب الأهمية التاريخية لمحافظة بدر.

وبعد الاجتماع قام فريق العمل برفقة المحافظ ورئيس البلدية والمرشد السياحي عضو لجنة التنمية السياحية، عبدالله العبدلي بجولة ميدانية على المواقع التاريخية المستهدفة.







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