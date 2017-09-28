بالصور.. محافظ بيشة يبحث إمكانية استحداث مراكز جديدة مع مدير هلال عسير

المواطن - نواف آل مثاعي - بيشة

استقبل محافظ بيشة، محمد بن سعيد بن سبرة، في مكتبه بمقر المحافظة، اليوم، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد بن عبدالله آل مزهر والوفد المرافق له، وذلك خلال الجولة التفقدية لمحافظة بيشة.

وفي بداية اللقاء رحّب المحافظ بهذه الزيارة، وجرى خلال اللقاء التباحث في أهم الأمور التي من شأنها خدمة فروع هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة والقرى والمراكز التابعة لها، وكذلك مدى إمكانية استحداث مراكز جديدة تقدم الخدمات الإسعافية؛ كون المحافظة تقع على مفترق العديد من الطرق المحورية، ولارتباطها بمختلف المناطق كالمنطقة الوسطى والغربية ومنطقة الباحة والعديد من محافظات منطقة عسير، مشيدًا بالجهود التي يقدمها مركز الهلال الأحمر بالمحافظة.

ومن جهته، أوضح مدير فرع الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد آل مزهر أن هيئة الهلال الأحمر تسعى إلى تقدم الخدمات الإسعافية وتطويرها من خلال عقد الشركات المجتمعية مع الجامعة والكليات الطبية المرتبطة بها.

وأضاف أن فرع الهيئة عازم على تنفيذ برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية وعقد البرنامج التطوعي بالمحافظة؛ لنشر ثقافة السلامة ولتنمية أفراد المجتمع على ثقافة العمل الإسعافي وأهميته في التعامل مع الحالات الطارئة لا قدر الله، مؤكدًا على قرب الانتهاء من تجهيز مركز الهلال الأحمر بالجنينة وافتتاحه خلال الشهر القادم.

وفي ختام اللقاء، أعرب آل مزهر عن شكره لمحافظ بيشة على حسن الاستقبال واهتمامه ومتابعته لأعمال وخدمات مراكز الهلال الأحمر السعودي بمحافظة بيشة.







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