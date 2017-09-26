بالصور.. محافظ رجال ألمع يحتفي بمنسوبي المعهد العلمي

المواطن - رائد القرفي - رجال ألمع

استقبل محافظ رجال ألمع صالح بن سعد آل فردان في مقر المحافظة، صباح اليوم، وفداً من منسوبي المعهد العلمي في رجال ألمع، يتقدمهم فضيلة مدير المعهد الشيخ أحمد عبدالله آل فرحان.

ورحب آل فردان بمنسوبي المعهد وأثنى على جهودهم في خدمة النشء وتقوية انتمائهم لوطنهم الغالي، فيما قدم منسوبو المعهد التهاني والتبريكات للمحافظ بمناسبة اليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية .

وفِي ختام الاستقبال قدم مدير المعهد درعاً تذكارياً لمحافظ رجال ألمع، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :