بالصور.. محافظ وأهالي حريملاء يحتفلون باليوم الوطني 87

المواطن - حريملاء

رعى محافظ حريملاء، عبدالرحمن بن زيد الهزاني، حفل أهالي محافظة حريملاء بمناسبة اليوم الوطني 87، وذلك في ساحة قصر الاحتفالات، بحضور عدد من رؤساء المراكز التابعة للمحافظة ورؤساء ومديري الجهات الحكومية وأعيان ووجهاء وأهالي حريملاء.



وبدأ الحفل الخطابي بافتتاحية ترحيبية وتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الأسرة الحاكمة والشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني 87، ثم تلا الشاب عبدالرحمن بن يوسف اليوسف آيات من القرآن الكريم، فكلمة راعي الحفل محافظ حريملاء التي رفع عبرها التهاني وصادق الأماني في ذكرى اليوم الوطني للمملكة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وسمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وأضاف “في يومنا الوطني ملحمة وطن مُخلَّد ومجد سيرة بمسيرة وملحمة إمام.. ودوحة وئا .. في وطن لا يرام.. فالمؤسس الإمام.. عبدالعزيز على الدين بناها ومن بعده أبناؤه الملوك شادوا في عُلاها.. فعلى السمع والطاعة بايعنا.. ومن حريملاء عهد رجال تتوارثه أجيال حتى منتهى الآجال.. للقيادة سمع وطاعة وولاء ودون الوطن أرواحنا فداء.. نحيا على ثراه بكرامة ونموت من أجله شهداء”.

وشدد الهزاني على ثبات الشعب السعودي في المواقف الحاسمة، أصالة المواطنة وصدق الانتماء في صورة تلاحمية فريدة مع قيادتنا الرشيدة في كل المواقف بحزم وعزم، داعيًا الله أن يحفظ بلادنا قيادة وشعبًا، وينصر جنودنا نصرًا مؤزرًا.

وبعدها ألقى الشاعران، عبدالعزيز الهويمل ومبارك بن هديب قصيدتين بهذه المناسبة.



وبعد ذلك شارك محافظ حريملاء والأهالي والحضور في فقرات العرضة السعودية، ثم تناول الحضور تناول طعام العشاء المعد لهذه المناسبة.







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