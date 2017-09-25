بالصور.. مدرسة عبدالله بن زيد الابتدائية تحتفل باليوم الوطني بالأعلام والأناشيد

المواطن - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط

احتفلت مدرسة عبدالله بن زيد الابتدائية بخميس مشيط، صباح اليوم، بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين، وذلك ببرنامج أعده رائد النشاط بالمدرسة فهد الوادعي والمرشد الطلابي عبدالله الشهراني بحضور قائد المدرسة وجميع الوكلاء والمعلمين.

بدأ الاحتفال بالقرآن الكريم ثم كلمة بهذه المناسبة لأحد الطلاب، عقب ذلك استمع الجميع إلى مشاركات الطلاب من جميع الفصول الدراسية اشتملت على كلمات وقصائد وطنية، وقد حمل الطلاب العلمَ السعودي وصورَ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده احتفالاً بهذه المناسبة العزيزة.

ومن جهة أخرى واكب الاحتفال إصدار العدد رقم ٤٧ من مطوية الرياضي الصغير وهي مطوية ثقافية رياضية، وقد خصص العدد لمناسبة اليوم الوطني وهو من إعداد معلم التربية البدنية بالمدرسة الأستاذ يوسف سعد الشهراني.







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